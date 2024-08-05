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        GÜNCELLEME - Kayseri'de otluk alandaki yangın söndürüldü

        Kayseri'de dağ eteğindeki otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:19 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:19
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de otluk alandaki yangın söndürüldü
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        Kayseri'de dağ eteğindeki otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

        Eğribucak Mahallesi Hasan Dağı eteklerinde bulunan otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, KASKİ, ANDA, İHH, Yesevi Derneği ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevrede evleri bulunan vatandaşlar da ekiplere destek oldu, bazı evlerin bahçesinde ağaçlar zarar gördü.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 7 saatte söndürüldü.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, arazinin yapısı ve rüzgarın etkisiyle yangının geniş alana yayıldığını söyledi.

        Ekiplerin yangını söndürmek amacıyla yoğun şekilde çalıştığını belirten Kızılkan, şunları kaydetti:

        "Saat 10.09 itibarıyla Kayseri Eğribucak Mahallesi mevkiinde yangın ihbarı alan ekiplerimiz, yangına müdahale etmek için olay yerine intikal ettiler. Bu arada en önemli unsur halkın ve STK'ların desteğiydi. Toplam 42 personel, 13 araç, 14 stajyerle birlikte yangına müdahale edildi. Orman ekiplerimizle beraber yaptığımız incelemede yaklaşık 40-50 hektara yakın bir arazinin yangından kısmen veya tamamen etkilendiğini tespit ettik. Bölgede halen soğutma çalışmalarının devam ettiğini, aşağı bölgede kontrolsüz yapılan bir ateş sonucu yangının başladığı şeklinde de ön bilgimiz olduğunu, konuyla ilgili de araştırma çalışmalarının devam edeceğini paylaşmak isteriz."

        Kızılkan, anız yakılmaması, kontrolsüz alanlarda dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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