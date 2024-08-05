Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bıçaklı, sopalı kavgaya dönüşen olayda Ü.S. bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olayda bıçaklanan Ü.S. ile darp sonucu yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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