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        Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 23:01 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:01
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        Kayseri'de akrabalar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi üzerinde akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bıçaklı, sopalı kavgaya dönüşen olayda Ü.S. bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olayda bıçaklanan Ü.S. ile darp sonucu yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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