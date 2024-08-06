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        Kayseri Şehir Hastanesinde "HOLEP" yöntemiyle prostat ameliyatı yapıldı

        Kayseri Şehir Hastanesine prostat rahatsızlığı nedeniyle başvuran bir hasta, Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu (HOLEP) teknolojisi ile ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:28
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        Kayseri Şehir Hastanesinde "HOLEP" yöntemiyle prostat ameliyatı yapıldı
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        Kayseri Şehir Hastanesine prostat rahatsızlığı nedeniyle başvuran bir hasta, Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu (HOLEP) teknolojisi ile ameliyat edildi.

        Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Bölümü'nde "İyi huylu prostat büyümesi" teşhisi konulan 53 yaşındaki Çetin Dilbaz, ilaç tedavisinden istenilen sonucu alınmayınca ileri lazer teknolojisinin kullanıldığı HOLEP yöntemi ile ameliyat edildi.

        Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Mert Ali Karadağ, AA muhabirine, hastanın prostat şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

        Op. Dr. Abdullah Gölbaşı ile tedavi planı hazırladıklarını belirten Karadağ, "Şikayetleri sonucunda hastamıza medikal tedavi yani ilaç tedavisi başladık. Gelişen süreçte hastamızın ilaç tedavisinden fayda görmemesi üzerine ameliyat edilmesine karar verdik. Ameliyatını HOLEP adı verilen lazer sistemiyle başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Gölbaşı, HOLEP'in en ideal tedavi yöntemleri arasında yer almaya başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bizim merkezimize bu tedavi modelitesi yaklaşık bir ay önce geldi. Bunun avantajı hastanın erken taburcu edilmesi, ameliyat sonrası özellikle kanama gibi risklerinin olmaması ve daha efektif sonuç vermesi. Elektrikle yapılan konvansiyonel sisteme göre çok daha olumlu sonuçlarının olması bizim için de bir avantaj. Hastamızı ameliyatın birinci gününde taburcu etmeyi planlıyoruz. Herhangi bir sorunu yok, hastamız gayet iyi gözüküyor."

        Hastanın 53 yaşında olduğunu aktaran Gölbaşı, idrarını 25-30'lu yaşlardaki gibi yapmaya başlayacağını dile getirdi.

        Çetin Dilbaz, idrarını tam yapamama şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

        Dilbaz, "İdrarımı tamamıyla boşaltamıyordum. 1-1,5 senedir bu şikayetim vardı. Beni rahatsız etmeye başlamıştı, ağrı yapıyordu. Önce ilaç tedavisi uygulandı ancak sonuç vermedi. Tekrar çağırdılar ve bu yöntemle ameliyat edildim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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