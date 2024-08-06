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        Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:35
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        Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.E, müşteki T.E. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık A.E. savunmasında, maktul öz babasını şeker hastalığı nedeniyle daha önce defalarca hastaneye götürdüğünü söyledi.

        Olay anını hatırlamadığını öne süren sanık, "Öldürmeyi hiçbir zaman düşünmedim. O an ne oldu bilmiyorum, bir anda oldu." dedi.

        Duruşmada dinlenen sanığın öz annesi G.Ö. ise A.E'nin İstanbul'da bulunduğu dönemde psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek, "İstanbul'dayken peşinde birilerinin olduğunu ve kendisine zarar vereceklerinden korktuğunu söylüyordu. Biz de sağlık durumu nedeniyle hastaneye yatırdık ancak tedaviye devam etmek istemedi." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, 2 Şubat 2023'te, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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