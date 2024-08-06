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        Yöresel ezgileri kurdukları koroyla yaşatıyorlar

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinin kırsal mahallesi Karaözü'nün sakinleri, oluşturdukları koroda, gelecek kuşaklara taşımak istedikleri türküleri seslendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:49
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        Yöresel ezgileri kurdukları koroyla yaşatıyorlar
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinin kırsal mahallesi Karaözü'nün sakinleri, oluşturdukları koroda, gelecek kuşaklara taşımak istedikleri türküleri seslendiriyor.

        Taşkın Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığındaki şube müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra daha sık gelmeye başladığı memleketi Karaözü'nde, yörelerine ve Anadolu'ya ait ezgilerin yaşatılması amacıyla koro kurmaya karar verdi.

        Mahalle sakinlerinden oluşan koro üyeleri, yörelerine özgü Mustafa Bal'ın "Oy pambuğum", Uzun İsmail'in "Yare dokunma", Hüseyin Aslan'ın "Bir soluk karşımda dursun gitsin" ile Anadolu'ya ait türkülerin canlı tutulması ve gelecek kuşaklara taşınması için halk kütüphanesinde, parklarda ve evlerin bahçelerinde bir araya gelerek enstrümanlar eşliğinde prova yapıyor.

        Koro şefi Taşkın Erdoğan, AA muhabirine, memleketine katkı sunmak amacıyla koro kurduğunu söyledi.

        Anadolu ezgilerini koroyla seslendirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Müziği çok seviyorum. Ankara'da koro çalıştırdığım için köyümde bir koro kurmak istedim. Bizim köyün insanı yeteneklidir. Buradaki arkadaşlar mutlu olsun istedim. Köyümdekilere bildiklerimi öğretmeye karar verdim. Köyümdeki derneğimiz ve muhtarlık da bu fikrime sıcak baktı. Sonrasında koroyu oluşturduk ve bu işi sevenlerle meraklılarıyla çalışmaya başladık."

        Erdoğan, türküleri, Karaözü Şahruh Müzik Grubu adını verdikleri koroda, bağlama, bendir, cümbüş ve ut eşliğinde seslendirdiklerini dile getirdi.

        Koro olarak konser vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Erdoğan, "15-20 civarında koristim (koro üyesi) var. Bunu artırma düşüncesindeyim. Köyümüzde yaklaşık 40-50 senedir söylenmeyen türküleri tekrar seslendirdik. Unutulmaması gereken türküleri unutturmamak, var olanları da canlandırmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

        Koro üyesi Vedat Tatar da Aşık Veysel'in, adına türkü yazdığı, Fazıl Say'ın konser verdiği Karaözü'nün türküye, kültüre ve folklora açık bir yöre olduğunu söyledi.

        Türkülere ilgisi olduğunu anlatan Tatar, şöyle devam etti:

        "Bizim burada yazarımız, aşığımız, ozanımız çok ama bunu yeni kuşaklara aktaracak bir eylem yok. Bunu bugün arkadaşlar, sağ olsunlar katılımcılarla beraber sağladılar. Bu, daha da gelişir. Bu yörenin müziğe bakışını ve geçmişten gelen o duaz imamlarının o özlü sözlerinin türküye çevrilişini yeni nesillere aktarma konusunda çok önemli bir etkinlik."

        - "Koro, köyümüz için çok güzel oldu"

        Gülsüm Şahin ise koroda yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Koro, köyümüz için çok güzel oldu. Vereceğimiz konseri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Müziği sevdiğim için zorluklar hiç gözüme batmıyor. Biz bayanlar olarak işimizi programlı bir şekilde yapıp saatimizi ona göre ayarlıyoruz. Evdeki stresli ortamdan gelip deşarj olarak gidiyoruz. Zaman çok güzel geçiyor." diye konuştu.

        Nurten Özdemir de koroda yer almanın kendisini zinde tuttuğunu ve mutlu hissettirdiğini söyledi.

        Ahmet Görgülü de arkadaşlarıyla korada bulunmanın keyifli olduğunu belirterek, bunun devam edeceğine inandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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