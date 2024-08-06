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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları sağlık kontrolünden geçti

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:50
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları sağlık kontrolünden geçti
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları, sağlık kontrolünden geçti.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kübra Erat, Meltem Avcı Yılmaz, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Feray Dalkılıç, Candan Eylül Dikmen, Fatma Melis İplikçi, Umay Keçeli, İlayda Derman ve Aslıhan Kaçar, Memorial Kayseri Hastanesi'nde kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG ve efor testlerine girdi.

        Detaylı kan testi de yapılan sporcuların herhangi bir sağlık probleminin olmadığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen genel menajer Fatih Solak, geçen sezona göre daha iyi bir kadro oluşturduklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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