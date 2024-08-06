Başkan Özdoğan, yangın bölgesini inceledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Akyazı Mahallesi ve Hasandağı mevkisinde meydana gelen yangının etkilediği alanı yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar ile Melikgazi belediyelerinin kesiştiği noktada dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Akyazı Mahallesi Seyranlı ve Hasandağı bölgelerinde etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığını belirtten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Rüzgarın etkisiyle yangının tekrar alevlenmemesi için tüm ekipler çalışma yapıyor. Çıkış nedeni ile ilgili emniyet birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Tesellimiz, herhangi bir can kaybı olmaması ve yangının kontrol altına alınmsı. Çalışmalar zor şartlar altında gerçekleşti."