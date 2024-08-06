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        Melikgazi Belediyesinin "Salça Günleri" başlıyor

        Melikgazi Belediyesinin vatandaşların mahalle aralarında salça kaynatarak kötü koku ve çevre kirliliği oluşturmalarının önüne geçmek amacıyla her yıl düzenlediği "Salça Günleri" başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:42
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        Melikgazi Belediyesinin "Salça Günleri" başlıyor
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        Melikgazi Belediyesinin vatandaşların mahalle aralarında salça kaynatarak kötü koku ve çevre kirliliği oluşturmalarının önüne geçmek amacıyla her yıl düzenlediği "Salça Günleri" başlıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik 9-18 Ağustos tarihlerinde Belsin Mahallesi'nde, 19-25 Ağustos'ta Eskişehir Bağları bölgesinde ve 26 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Mimar Sinan Evliyalar Parkı'nda yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, mahalle aralarında salça kaynatılması sonucu oluşan koku ve dumanın vatandaşları rahatsız ettiğini belirtti.

        Bunun önüne geçmek için yıllardır "Salça Günleri" adı altında vatandaşlara salça kaynatma imkanı sunduklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bir ay boyunca 7/24 üç vardiya ile hizmet eden bir belediye olarak salça günlerinde size hizmet edeceğiz. Lütfen vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmayalım ve birlik, beraberlik içerisinde, piknik havasında güzel bir organizasyonu değerlendirelim. Bu günler sadece salça kaynatmak, kış hazırlığı yapmak için değil, aynı zamanda da dostluklarımızı artırmak, gençlerimizin internet ortamından ayrılıp aileleriyle bir arada, piknik havasında zaman geçirmesini sağlamak, şarkılı, sözlü, farklı etkinlikleri hep birlikte yaşamak için bir vesile oluyor. Özellikle yurtdışından gelen gurbetçilerimizin farklı bir ortamda salça kaynatması için de bir fırsat oluyor."

        Palancıoğlu, etkinlik için randevu oluşturmak isteyen vatandaşların 0501 387 25 22 numaralı hattı arayabileceklerini veya www.melikgazi.bel.tr internet adresini ziyaret edebileceklerini bildirdi.

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