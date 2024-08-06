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        Büyükşehirden Yahyalı'ya 3 bin 850 metre yol

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde yaptığı 3 bin 850 metre asfalt yol tamamlanarak ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:58
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        Büyükşehirden Yahyalı'ya 3 bin 850 metre yol
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde yaptığı 3 bin 850 metre asfalt yol tamamlanarak ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı makine ve araç envanterine eklenen finişer ve silindirler ile yolları daha güzel ve güvenli hale getirirken, konforu da artırmaya devam ediyor.

        Yahyalı Belediyesi ile ortak yapılan çalışma kapsamında ilçe merkezinde 3 bin 850 metre asfalt yol tamamlanarak ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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