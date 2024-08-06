Büyükşehirden Yahyalı'ya 3 bin 850 metre yol

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yahyalı Belediyesi ilçe merkezinde yaptığı 3 bin 850 metre asfalt yol tamamlanarak ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı makine ve araç envanterine eklenen finişer ve silindirler ile yolları daha güzel ve güvenli hale getirirken, konforu da artırmaya devam ediyor.

Yahyalı Belediyesi ile ortak yapılan çalışma kapsamında ilçe merkezinde 3 bin 850 metre asfalt yol tamamlanarak ulaşıma açıldı.