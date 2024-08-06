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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kenti depreme karşı dirençli hale getirmeye devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depreme hazırlık noktasında bilim insanları ile gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını, tedirgin olmayı gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:00
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi kenti depreme karşı dirençli hale getirmeye devam ediyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depreme hazırlık noktasında bilim insanları ile gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını, tedirgin olmayı gerektirecek bir durum olmadığını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenti depremlere karşı dirençli hale getirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, "Bizim amacımız mikro bölgeleme çalışması yaptırmak suretiyle 2 milyon metrekarelik bir alanı içeriyor. Bir süre önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile görüşme sırasında bu çalışmaya devam kararını söylemişti. Biz çalışma yapıyoruz, bu arada MTA çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

        Bilim insanlarının çalışmaları ile ilgili rapor çıkmadan vatandaşların zihnini bulandırılacak açıklamalar yapıldığını savunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Depreme hazırlık bağlamında, depremle ilgili konularda çalışmalar yapılıyor, daha ürünler tam ortaya çıkmadan en çok yapılan şey spekülasyon. İnsanları tedirgin etmeye gerek yok. Kayseri'mizde Erciyes gibi değerimiz, nimetimiz var. Bunun değerlendirilmesi gereken boyutları var, bunun karar vericisi bizler değiliz, bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmaların ucundan tutarak, daha sonuca ulaşmamış, yorumlar yapılmamış, değerlendirmeler, raporlar çıkmamış şekliyle kamuoyunun zihnini bulandırmanın manası yok. Kayseri'mizde deprem açısından dikkat etmemiz gereken ve önlemler bağlamında çalışmalar yapmamız gerektiğini bildiğimiz güzel şehrimiz, çok şükür tedirgin olacak bir şey değil. Bu sınavı kısmen verdik, dolayısıyla 6 Şubat depremleri sonrası Kayseri'mizde özellikle 2000 yılı sonrası yapılan yapılarla ilgili deprem yönetmenliğine uygun olarak yapılmış olmalarından dolayı ciddi manada sıkıntı olmaması bizi rahatlatıyor ama bu rahatlık bizi rehavete sürüklemez."

        Depreme hazırlık noktasında bilim insanları ile gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını aktaran Büyükkılıç, "Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak MTA ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile bilim adamlarıyla birlikte gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkıyoruz. Tedirgin olmayı gerektirecek bir şey de yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinde geçmiş yıllarda yapmış oldukları Deprem Araştırma Laboratuvarı sayesinde de yüzlerce makale yazıldığını ve onlarca doktora yapan öğrenci ve öğretim üyesi yetiştiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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