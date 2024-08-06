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        Talas Belediyesi atık pil toplama kutusu dağıttı

        Talas Belediyesince kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra esnafa da masa üstü atık pil toplama kutusu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:54
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        Talas Belediyesi atık pil toplama kutusu dağıttı
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        Talas Belediyesince kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra esnafa da masa üstü atık pil toplama kutusu dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre bilinci oluşturmak amacıyla birçok projeye imza atan Talas Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kaynağında ayrıştırma, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği iş birliğiyle ilçe genelinde kamu kurum kuruluşlar ve işletmelere masa üstü atık pil biriktirme kutusu dağıtımı gerçekleştirdi.

        Bu sayede toplanan pillerin çevreye zarar vermeden geri dönüşüm merkezlerine gönderilmesiyle hem doğa korunuyor hem de çevre bilinci gelişiyor.

        Dağıtılan atık pil kutularını alan vatandaşlar ve çalışanlar da çevreye gösterilen hassasiyet için Talas Belediyesine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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