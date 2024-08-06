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        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Esen görevine başladı

        Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:36
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        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Esen görevine başladı
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        Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen, göreve başladı.

        Esen, yazılı açıklamasında, Kayseri'de eğitim adına sorumluluğu üstlenmenin ve görevi yapacak olmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

        Esen, şehirde eğitime katkıda bulunanlara teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

        "Her alanda başarılı, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, ülkemizin kalkınmasında önemli yer tutan bu şehre en çok yakışan sıfatın hayırseverler şehri olduğu Kayseri'mizde eğitim adına bu sorumluluğu üstlenmenin, bu görevi yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Büyük bir öğrenci potansiyeline sahip bu güzel ailenin içinde olmak biz eğitimciler için en önemli zenginliktir. Eğitimdeki en kıymetli unsur olan öğretmenlerimizle birlikte onlardan aldığımız güçle geleceğimizin mimarı çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız. İş ve gönül birliği içerisinde ilimizi her alanda başarıya taşıma, eğitimin niteliğini artırma amacında olup, paylaşımcı bir anlayışla bugüne kadar yapılmış güzel ve kalıcı çalışmaları daha da geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini de ekleyebilmek gayesinde, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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