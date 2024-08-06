FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş memur M.U'yu yakaladı.

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sivas "mahrem imamı" olarak değerlendirilen hükümlü yakalandı.

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