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        FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı

        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sivas "mahrem imamı" olarak değerlendirilen hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:36 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:36
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        FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı
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        Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Sivas "mahrem imamı" olarak değerlendirilen hükümlü yakalandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş memur M.U'yu yakaladı.

        Örgütün Sivas "mahrem imamı" olarak değerlendiren hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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