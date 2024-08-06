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        Kayseri'de 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 11 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:10 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:10
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        Kayseri'de 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 11 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.A.F'yi (35) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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