Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Hacılar'da 2. etap konutlarının anahtar teslimine başlanıyor

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ağustos ayı itibarıyla kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar'da 2. etap konutlarının anahtar teslimine başlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ağustos ayı itibarıyla kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 2. etabı tamamlanan kentsel dönüşüm konutlarının teslimi ve yakın zamanda tamamlanan çalışmalarıyla ilgili ağustos ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Ağustos ayı itibarıyla kentsel dönüşüm projesinde 2. etap konutların anahtar teslimine başlayacaklarını belirten Özdoğan, "İkinci etap hak sahiplerinin kat farkı ve hak sahipleriyle ilgili görüşmeleri tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Bu konuda özveriyle çalışan İmar AŞ ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekibine, özellikle Yusuf Hakan Özdemir'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Yaz döneminde çalışmalarını hızla sürdürdüklerini aktaran Özdoğan, "Bir taraftan yaptığımız üst yapı çalışmaları, diğer taraftan altyapı çalışmaları ve 15 Temmuz itibarıyla tamamlanan 26 milyon metrekare revizyonla ilgili vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler aldık. Bu konuda emeği geçen meclis üyelerimize, İmar Müdürlüğü çalışanlarına ve plancılara teşekkür ediyorum. Bu büyük çalışma, vatandaşlarımızın yıllardır süren sorunlarını çözmeyi başardı." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        Kimyasal temizleyicilerin bulunduğu havuza düştü, belden aşağısında 3. dere...
        Kimyasal temizleyicilerin bulunduğu havuza düştü, belden aşağısında 3. dere...
        Kayseri'de 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 11 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 11 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        FETÖ'nün, 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı', Kayseri'de yakalandı
        FETÖ'nün, 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı', Kayseri'de yakalandı
        FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı
        FETÖ'nün firari Sivas "mahrem imamı" Kayseri'de yakalandı
        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Esen görevine başladı
        İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Esen görevine başladı