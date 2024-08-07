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        Başkan Palancıoğlu'dan Büyükbürüngüz Mahallesi'ne teknik gezi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükbürüngüz Mahallesi'ne teknik gezi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:12
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        Başkan Palancıoğlu'dan Büyükbürüngüz Mahallesi'ne teknik gezi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükbürüngüz Mahallesi'ne teknik gezi düzenledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Palancıoğlu, mahalle halkıyla da bir araya geldi.

        Kadim bir mahallede bulunduklarını belirten Palancıoğlu, mahalle sakinlerinin büyük bir kısmının İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığını ve yazlarını doğdukları memleketlerinde geçirdiklerini aktardı.

        İçme suyu hattının KASKİ tarafından yenilendiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kanalizasyon hattı yenileniyor. Elektrik idaremiz ve KAYSERİGAZ tarafından hem elektrik hem de gazla ilgili ihtiyaçlar karşılanıyor. Mahallemizin yüzde 70'i doğal gaza kavuştu. İnşallah geri kalanını da yapmak için uğraşıyoruz. Biz de altyapı çalışmaları biten alanlarda kilit parke ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Şu anda 4 kilometrelik kilit parke çalışması tamamlandı. İnşallah 4 kilometrelik asfalt çalışmasını da yapacağız. Dolayısıyla mahallemizin altyapısı, yolları ve kaldırımları komple yenilenmiş olacak. Mahallemize hayırlı olsun diyoruz. Muhtarımız ihtiyaçları bildirdikçe mahallemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gerçekten güzel bir mahalle, eski bir mahalle. Yapılacaklar tamamlandıktan sonra herkesi Büyükbürüngüz'e çay içmeye bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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