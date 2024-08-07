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        Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turist askeri helikopterle kurtarıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turist, askeri helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:13
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        Aladağlar'da mahsur kalan İspanyol turist askeri helikopterle kurtarıldı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar'da yaralanarak mahsur kalan 74 yaşındaki İspanyol turist, askeri helikopterle kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen İspanyol turist, Yedigöller Bölgesi'ndeki alanda kamp kurdu.

        Gezinti sırasında kamp alanındaki kayalıktan yaklaşık 5 metre düşen turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Adana'dan gelen askeri helikopter İspanyol turisti bölgeden alarak, Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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