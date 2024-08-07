Çözüm Merkezi'nden vatandaşların taleplerine sonuç odaklı çözüm

Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Çözüm Merkezi'nde sonuç odaklı çözüm ürettiklerini belirtti.

Çözüm Merkezi'nde tüm belediyecilik hizmetlerinin tek çatı altında toplandığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"25 Ağustos 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi, torpilli bir telefon numarasıdır. Çünkü vatandaş benden bir talepte bulunduğu zaman, ben de 0(352) 222 70 00 numaralı hattı arayıp, bu talebi iletiyorum. Bu yüzden bu numaraya torpilli hat diyoruz. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve belediyeyle olan taleplerini bu hat üzerinden iletebileceği bir numara. Bu bir telefonla belediyenin tüm birimlerine ulaşabileceğiniz ve hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir iletişim hattıdır. Biz diyoruz ki, Kocasinan Belediyesine ve başkana her türlü ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama, ilçe sakinlerimizle belediyeyi birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini, isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyorsak, vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak doğru bir yönetim sergiliyoruz demektir."