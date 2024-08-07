Uygulama noktasında aracıyla çarptığı polisi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

Sanık İ.T, olay günü polisin uygulama yaptığı yerde aracını durdurduğunu öne sürerek, "Kontrolden sonra ehliyetimi aldım. Önümdeki araç hareket etmedi, ileri geri manevra yapıp gittim. Polise çarpmadım. Çarpsaydım da kaçmaz, yardımcı olurdum." savunmasını yaptı.

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