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        Uygulama noktasında aracıyla çarptığı polisi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

        Kayseri'de uygulama yapan polise aracıyla çarparak yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 14:13
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        Uygulama noktasında aracıyla çarptığı polisi yaralayan sanık hakim karşısına çıktı
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        Kayseri'de uygulama yapan polise aracıyla çarparak yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.T, müşteki polis memuru H.U. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık İ.T, olay günü polisin uygulama yaptığı yerde aracını durdurduğunu öne sürerek, "Kontrolden sonra ehliyetimi aldım. Önümdeki araç hareket etmedi, ileri geri manevra yapıp gittim. Polise çarpmadım. Çarpsaydım da kaçmaz, yardımcı olurdum." savunmasını yaptı.

        Müşteki polis memuru H.U. ise olay günü uygulama yaptıklarını anlattı.

        Sanığın kullandığı aracın yavaşlayıp dururken dizine çarptığını belirten H.U, "Ehliyetini istedim, vermek istemedi. İleri geri manevra yaptı. Aracın sol aynası koluma çarptı. Yere düştüm, kolum kırıldı. Şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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