Başkan Büyükkılıç'tan belediye başkanlarıyla istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 8 ilçe belediye başkanı ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesindeki toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da katıldı.

Toplantıda hizmet ve yatırımlar ele alınırken, ilçelerdeki mevcut durumun yanı sıra birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Şehrin geleceğine yönelik hizmetlerin ve yatırımların istişare edildiğini belirten Büyükkılıç, merkezde olduğu kadar ilçeleri de hizmetlerle ihya etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Büyükkılıç, "Her şey Kayseri için" sloganıyla tüm belediye başkanlarıyla omuz omuza vererek, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmayı sürdüreceklerini, her zaman uyum içerisinde, ortak aklı önemseyerek hizmet edeceklerini kaydetti.