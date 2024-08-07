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        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:37
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        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, merkez Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta M.D. ile A.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada A.C. tabancayla M.D'ye evinin bahçesinde ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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