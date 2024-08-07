İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'e tırmanışlar 10 Ağustos'ta başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes AŞ'nin Erciyes Dağı'nın zirvesine düzenlediği tırmanışlar, 10 Ağustos'ta başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bulutlara ulaşan ve 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip zirvesiyle kışın kayak keyfi sunan Erciyes Dağı, yaz aylarında da doğaseverlere zirve tırmanışı heyecanı yaşatıyor.

İç Anadolu'nun zirvesi konumundaki Erciyes'e profesyonel dağ rehberleri eşliğinde düzenlenen tırmanışlar, doğa tutkunlarına farklı deneyim sunuyor.