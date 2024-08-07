Talas Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun tanıtımı yapıldı

Türkiye'nin önemli hava sporları merkezlerinden Kayseri'nin Talas ilçesinde, resmi iniş alanı olarak ilan edilen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun basın tanıtımı yapıldı.

Ali Dağı yamaç paraşütü iniş alanında düzenlenen programda, Kayseri Valiliği, Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi ve diğer paydaşların bir araya gelmesiyle resmi parkur ilan edilen Talas'taki paraşüt iniş alanı hakkında alınan kararlar duyuruldu.

Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaklaşık 10 yıl önce Talas'ta başlanılan yamaç paraşütü uçuşlarının turizm ve spora önemli katkı sağladığını söyledi.

Burada yapılan faaliyetin daha profesyonel ve güvenli yapılmasıyla ilgili kararlar aldıklarını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu gibi ekstrem sporlar gerekli önlemler alındığında en güvenli sporlardan biridir. Ali Dağı sportif amaçlı yamaç paraşütü alanında bu saatten sonra bu konuyla ilgili ehliyeti olan kişiler uçuş yapabilecek ve gelen turistleri uçurabilecek. Bütün muhataplarının belli olduğu bir sürece gittik. Uzun zamandır Talas Belediyesi ve diğer kurumlar önemli çalışma içindeydiler. Gelinen noktada ilgili kurumlar el ele vererek bu işi çözdük. Çok yakın zamanda buraya otobüsler gelecek uçuşla ilgi. Hem Talas turu atarken yamaç paraşütü yapan kişileri göreceğiz."