Kayseri'de aracıyla iki yayaya çarpıp kaçan sürücü gözaltına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda E.G, kullandığı 38 AEB 896 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Y.B. ile H.B'ye çarptı.

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