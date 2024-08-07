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        Kayseri'de aracıyla iki yayaya çarpıp kaçan sürücü gözaltına alındı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:13
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        Kayseri'de aracıyla iki yayaya çarpıp kaçan sürücü gözaltına alındı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda E.G, kullandığı 38 AEB 896 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Y.B. ile H.B'ye çarptı.

        Sürücü E.G. durmadan yoluna devam etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kaçan otomobil sürücüsü E.G. polis ekiplerinin takibi sonucu Argıncık Mahallesi 16. caddede yakalandı, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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