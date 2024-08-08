Başka şehirlerde üretilip "Kayseri pastırması ve sucuğu" diye satılan ürünlere karşı uyarı

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, başka şehirlerde uygun olmayan koşullarda ürettirilip kente getirilerek, "Kayseri pastırması ve sucuğu" diye satılan ürünlerin, coğrafi işaret tescilli ürüne zarar verdiğini söyledi.

Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gurbetçilerin tatil için memleketlerine geldiği yaz aylarında, pastırma ve sucuk satışında artışlar yaşandığını belirtti.

Bunu fırsat bilen bazı üreticilerin başka şehirlerde pastırma ve sucuk ürettirip, "Kayseri pastırması ve sucuğu" diye sattığını dile getiren Aras, "Kayseri denilince akla pastırma, sucuk ve Erciyes Dağı gelir. Pastırma ve sucuk, burada yetişen hayvanlardan hijyenik entegre tesislerde geleneksel yöntemlerle üretilmesi ve doğal ortamda kurutulmasıyla yapılır. Burada yüzyıllardır süre gelen pastırma sucuk geleneği ve damak tadı var. Başka yerde üretilen pastırma ve sucukta bu lezzeti bulamazsınız." dedi.

"Vatandaşlardan, Kayseri'den sucuk ve pastırma aldıklarını ancak tadın daha önceki yıllarda alınan pastırma ve sucuktan farklı olduğu yönünde dönüşler alıyoruz. Biz bunu başka şehirlerde üretilip Kayseri'de satılan pastırma ve sucuğa bağlıyoruz. Son dönemde bazı şehirlerden kente pastırma ve sucuk getiriliyor, 'Kayseri pastırması ve sucuğu' diye satılıyor. Bu satışlar coğrafi işaret tescilli Kayseri pastırması ve sucuğuna zarar veriyor. Dışarıdan buraya gelen vatandaş, pastırma ve sucuğu Kayseri'de üretildiği için almak istiyor ama bilmeden başka şehirde, başka yöntemlerle üretilen pastırmayı ve sucuğu alıyor. Burada üretilmeyen pastırma ve sucuğun Kayseri pastırması ve sucuğu diye satılmaması gerekir."

Son dönemlerde tüketicilerden kendilerine Kayseri'den aldıkları sucuk ve pastırma konusunda şikayetler geldiğini aktaran Aras, şöyle devam etti:

- "Fırınlarda birkaç günde sucuk ve pastırma çıkarıyorlar"

Yaz döneminde yoğun satış olduğu için kente birçok yerden pastırma ve sucuk getirildiğine dikkati çeken Aras, "Burada sektörün paydaşlarına büyük iş düşüyor. Buna önlem alınmazsa hem coğrafi işareti bulunan pastırma ve sucuğumuzun ismi lekelenecek hem de yerel üreticiler zor durumda kalacak." diye konuştu.

Aras, şehir dışından getirilen pastırmanın üretim maliyetlerinin çok düşük olduğuna değinerek, "Onlarla fiyat anlamında rekabet etme ihtimalimiz yok. Biz 15-20 günlük yoğun bir süreçte, doğal kuruma yöntemiyle ürün üretirken onlar fırınlarda birkaç günde sucuk ve pastırma çıkarıyor. Kayseri'nin en önemli markası olan pastırma ve sucuk, bu şekilde giderse yok olacak. Bunun için tedbir alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.