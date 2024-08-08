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        Kayseri'de torununu tüfekle kazara öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

        Kayseri'de torununu tüfekle kazara öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:37
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        Kayseri'de torununu tüfekle kazara öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
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        Kayseri'de torununu tüfekle kazara öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık D.B (67), maktul İ.B'nin (24) müşteki babası M.B. ve annesi Ş.B. ile sanık avukatı hazır bulundu.

        Sanık D.B. savunmasında, torununun sorunlu olduğunu, alkol problemi yaşadığını, daha önce intihar teşebbüsünde bulunduğunu ve kendisinin kurtardığını iddia etti.

        Torununu 6 çocuğundan daha çok sevdiğini öne süren sanık, şunları kaydetti:

        "Olay günü, alkollü bir şekilde yine evde kavga çıkarmış. Bıçakla kardeşini elinden yaralamış. Beni aradılar. Ben de oğlumun evine gittim. Oğlum, gelinim ve torunumu alarak kendi evime getirdim. Amacım her zaman yaptığım gibi kendisini sakinleştirmekti. Oğlum ve gelinim gece evlerine döndü. Eşim de yatmaya gitti. Ben ise salonda torunumun yanında kaldım. Daha önce sakinleşirdi ancak bu kez sakinleşmedi. Gece uyur gibi yaptım ama gözüm onun üzerindeydi. İçeriden, babamın tüfeğini alıp geldiğini gördüm. Kendisine zarar vermemesi için elinden almaya çalıştım. O esnada silah patladı. Nasıl oldu anlamadım. Torunum başından yaralanmıştı. 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedim. Keşke ben ölseydim, o başıma geleydi."

        Maktulün babası M.B. ise uyuşturucu da kullanan oğlunu daha önce tedavi için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne götürdüğünü anlattı. Babasının torununu kendilerinden daha çok sevdiğini dile getiren M.B, babasından şikayetçi olmadığını ifade etti.

        Maktulün annesi Ş.B. de kayınpederinin öyle bir şey yapacağına inanmadığını kaydederek, şikayetçi olmadığını anlattı.

        Duruşmada, sanığın eşi ve torunu da tanık olarak dinlendi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Melikgazi ilçesi Germir Mahallesi'ndeki evde, 13 Nisan'da, D.B’nin torunu İ.B'nin elinden almaya çalıştığı tabanca kazara ateş almıştı. Ağır yaralanan İ.B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan dede tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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