Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açılacak

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 11 Ağustos Pazar günü açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin sağlıklı toplum, nesil ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine destek olmak amacıyla üzerinde hassasiyetle durduğu etkinliğin bu yıl 12’ncisi gerçekleştirecek. Ekolojik pazar da bu yıl 32 üretici, organik ürünleri tüketicilere sunacak.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazarda 32 çiftçinin her birisinin sertifikalı olmasının değerli ve önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: