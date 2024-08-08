Büyükşehir Belediyesinden 7. Kayseri Kitap Fuarı müjdesi

Büyükkılıç, birçok şair ve yazarın yer alacağı fuarda, yüzlerce yayınevi tarafından milyonlarca kitabın da ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını kaydetti.

Kitap kurtlarının heyecanla beklediği kitap fuarı için de hazırlıklara başladıklarını belirten Büyükkılıç, "Her yıl rekor kıran Kayseri Kitap Fuarı'mızın 7’ncisi, 11-20 Ekim tarihlerinde, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda kitapseverlerle buluşacak." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, 9 Ağustos Dünya Kitapseverler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kayseri'yi kütüphaneler şehri yaptıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.