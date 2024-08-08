KASKİ, Develi ilçesinde sondaj kuyusu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde su iletimini daha güçlü hale getirmek için yeni sondaj kuyusu açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kentin tamamına içme suyu temini sağlamak için KASKİ'nin gece gündüz demeden aralıksız çalıştığını ifade etti.

Küresel ısınma ve aşırı tüketimden kaynaklı temiz suya ulaşmanın her geçen gün arttığını ve yeni kaynak arayışına girdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti: