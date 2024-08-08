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        KASKİ, Develi ilçesinde sondaj kuyusu açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde su iletimini daha güçlü hale getirmek için yeni sondaj kuyusu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:11
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        KASKİ, Develi ilçesinde sondaj kuyusu açtı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde su iletimini daha güçlü hale getirmek için yeni sondaj kuyusu açtı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kentin tamamına içme suyu temini sağlamak için KASKİ'nin gece gündüz demeden aralıksız çalıştığını ifade etti.

        Küresel ısınma ve aşırı tüketimden kaynaklı temiz suya ulaşmanın her geçen gün arttığını ve yeni kaynak arayışına girdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Tabi ki su olmadan hayat olmaz. Suyun yönetimi ve sevkiyatından sorumlu kuruluşumuz olan KASKİ ile merkez ilçe ayrımı yapmadan her mahallemize temiz ve kaliteli içme suyu iletimi için gayret ediyoruz. Vatandaşımıza yaşamın en temel kaynağı olan suyu ulaştırmak için sürekli yeni kaynak arayışlarına gidiyoruz. Develi ilçemize bağlı Soysallı Mahalle'mizde yaz aylarında nüfusun da artmasıyla zaman zaman sıkıntı yaşanabiliyordu. Ancak KASKİ’miz gerekli çalışmaları yaparak sondaj kuyusu açtı. Saniyede 46,5 litre su basacak olan proje sayesinde inşallah bölge halkımızın sıkıntısını çözmüş olacağız."

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