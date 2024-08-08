Melikgazi Belediyesi "2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları"nın temelini atıyor

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 6 blok, 202 daireden oluşan "2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları"nın temel atma törenini yarın gerçekleştirecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, belediye olarak Yıldırım Beyazıt, Anbar, Kazım Karabekir, Çorakçılar, Battalgazi ve Altınoluk mahallelerinde yürüttükleri kentsel dönüşüm çalışmaları ile ömrünü tamamlamış, atıl durumda bulunan binaların yerine, depreme dayanıklı, konforlu daireler kazandırarak vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini ifade etti.