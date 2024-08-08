Kayseri'de jandarma ekipleri cayrokopterle denetim yaptı

Kayseri'de jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla, İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde cayrokopterle yaklaşık 2 saat süren denetim yaptı.

Denetimlerde kontrol edilen 252 araç ve sürücüsünün 18'ine, çeşitli ihlallerden ve eksiklerinden dolayı 35 bin 161 lira ceza uygulandı.