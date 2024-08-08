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        Kayseri'de silahlı kavgada öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi

        Kayseri'nin Talas ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:13
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        Kayseri'de silahlı kavgada öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
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        Kayseri'nin Talas ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.

        Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Mustafa Dever'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

        Dün, aralarında çıkan tartışma sonucu, A.C'nin tabancayla ateş ettiği Dever, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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