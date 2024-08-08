Kayseri'de silahlı kavgada öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi
Kayseri'nin Talas ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.
Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Mustafa Dever'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, aralarında çıkan tartışma sonucu, A.C'nin tabancayla ateş ettiği Dever, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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