Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezi'ni ve KAYMEK TOKİ'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KAYMEK yaz kurslarındaki sınıfları gezerek, eğitim gören öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, gençlerin gelişimini ve sosyal becerilerini arttırmak ve değerler eğitimine katkı sunmak amacıyla düzenledikleri kurslara katılanlara başarılar diledi.

Öğrenciler de uzman eğitimciler eşliğinde verimli bir yaz dönemi geçirme fırsatı yakaladıklarını belirterek, Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.