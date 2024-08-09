Başkan Yalçın, Talas'ta ağaçları budayarak bakımlarını yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollarda dikilen ağaçları budayıp dip bakımını ve sulama çanağını yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve yeşile önem veren Yalçın, ilçede ağaç dikimi ve yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yandan da dikilen ağaçların bakımını yapıyor.

Bahçıvan elbisesini giyerek bakım çalışmalarına katılan Yalçın, Ali Dağı arkasındaki Endürlük yolunda belediye tarafından dikilen ağaçları budadı ve dip bakımlarını gerçekleştirdi.