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        Başkan Yalçın, Talas'ta ağaçları budayarak bakımlarını yaptı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollarda dikilen ağaçları budayıp dip bakımını ve sulama çanağını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:36
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        Başkan Yalçın, Talas'ta ağaçları budayarak bakımlarını yaptı
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollarda dikilen ağaçları budayıp dip bakımını ve sulama çanağını yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve yeşile önem veren Yalçın, ilçede ağaç dikimi ve yeşillendirme çalışmalarını gerçekleştirirken, diğer yandan da dikilen ağaçların bakımını yapıyor.

        Bahçıvan elbisesini giyerek bakım çalışmalarına katılan Yalçın, Ali Dağı arkasındaki Endürlük yolunda belediye tarafından dikilen ağaçları budadı ve dip bakımlarını gerçekleştirdi.

        Ağaç diplerinde sulama çanağı açan Yalçın, "Mahalle bağlantı yolları arasında diktiğimiz ağaçların dip bakımı, dallarının budanması ve sulama çanağı yapımını gerçekleştirdik. Yeşil ve bakımlı bir Talas için hizmet üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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