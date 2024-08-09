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        Kayserili taş ustası Kültepe'de çıkarılan tabletlerin replikasını yapıyor

        Kayseri'de taş oymacılığı yapan Ali Akargöl, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:12
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        Kayserili taş ustası Kültepe'de çıkarılan tabletlerin replikasını yapıyor
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        Kayseri'de taş oymacılığı yapan Ali Akargöl, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan tabletlerin replikasını yapıyor.

        Akargöl, Hunat Hatun Medresesi'ndeki iş yerinde insanlık tarihinin en eski yazı sistemlerinden biri olan çivi yazısını yaşatmaya çalışıyor.

        Kültepe'deki orijinal eserlerin replikalarını yapan Akargöl, geçmişle bugün arasında köprü kuruyor.

        Uzun yıllardır el sanatlarına ve taş oymacılığına duyduğu ilginin zamanla Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkan kil tabletlere yöneldiğini anlatan Akargöl, ürettiği tabletleri Kayseri Hunat Medresesi'nde sergilediğini söyledi.

        Bugüne kadar 1000'den fazla kil tablet ürettiğini belirten Akargöl, eserlerinin üzerine "imitasyon" ibaresi ekleyerek orijinallerinden ayrılmasını sağladığını vurguladı.

        Akargöl, "Yaptığım çivi yazılarını talep doğrultusunda özel şirketlere, belediyelere ve müzelere veriyorum. Çalışmaların süresi içeriğine göre değişiyor. 2 günde tamamladığım çalışmalar da var, aylarca sürenler de. Çalışmalarımda Kayseri'nin orijinal taşı olan Tomarza ve Gesi taşlarını kullanıyorum. Kültepe'de bulunan ve Akad İmparatoru Sargon'a ait bir tabletin replikasyonunu yaptım." diye konuştu.

        Akargöl, çalışmalarının yalnızca Kültepe tabletleriyle sınırlı kalmadığını, Mezopotamya, Sümer ve Akad kültürlerine ait eserler de ürettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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