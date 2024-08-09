Kayseri'de 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile "mala zarar verme" gibi suçlardan 20 kaydı olan ve hakkında 29 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E'nin (40) yakalanması için çalışma başlattı.

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