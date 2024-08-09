AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Hacılar ilçesini ziyaret etti

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, teşkilat üyeleriyle Hacılar ilçesini ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üzüm, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek ilçedeki projeler hakkında istişarelerde bulundu.

AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatında partililerle bir araya gelen Üzüm, burada yaptığı konuşmada, teşkilatın enerjisi ve kararlılığının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Başkan Üzüm son olarak Hacılar esnafını ziyaret ederek sohbet etti.