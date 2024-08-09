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        Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde akrilik resim sergisi açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde ev hanımı Fatma Şık'ın akrilik resimlerinin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:34
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        Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde akrilik resim sergisi açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde ev hanımı Fatma Şık'ın akrilik resimlerinin yer aldığı sergi açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sergi açılışına İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Fatma Şık ve ailesi ile sanatseverler katıldı.

        Açılışta konuşan Ayaydın, ev hanımı Şık'ın hayallerini süsleyen bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        37 yaşındaki üç çocuk annesi Şık ise serginin çocukluk hayali olduğunu aktardı.

        Resme olan ilgisini anlatan Şık, "Evde akşam yemeği yedikten ve çocukları yatırdıktan sonra mutfağı toplayıp masaya oturup orada resimlerimi yaptım, kısıtlı bir alanda, kısıtlı imkanlarla. Malzeme elimde olmadığı zaman bebeğin beşiğinin iç suntalarını kullanarak yaptım resimlerimi. Özel malzemeler var, onlar olmadığı zaman mısır nişastasıyla, tutkalla karıştırıp bu şekilde kendi malzemelerimi kendim yaptım." ifadelerini kullandı.

        Şık, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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