Kayseri'de hibeli tohumla ekilen 29 bin dekar alanda nohut hasadı başladı

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında dağıtılan yüzde 50 hibeli nohut tohumu desteğiyle ekilen 29 bin dekar alanda hasada başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, Anadolu'nun kadim şehri Kayseri'nin ticaret ve sanayide olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da önemli noktada bulunduğunu söyledi.

Ekili alan büyüklüğüyle Kayseri'nin 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de 6'ncı sırada yer aldığına dikkati çeken Saklav, "Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarında da 5'inci sıraya yükseldik. Türkiye'de ilk 10'da 18 ürünümüz var." dedi.

Baklagiller arasında nohut üretiminde de Kayseri'nin geçen yıl Türkiye'de 8'inci sırada yer aldığını anlatan Saklav, şunları kaydetti: "Geçen yıl yaklaşık 22 bin ton nohut üretimi gerçekleştirdik. Tabii bunu artırmak amacıyla 2024 yılı başında hem Bakanlığımız hem Valiliğimiz hem de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimizin destekleriyle 373 bin kilogram yüzde 50 hibeli tohum dağıttık ve 29 bin dekar alanda ekiliş gerçekleştirdik. Bu tohumların büyük bir kısmını Kocasinan ilçesine verdik. Yaklaşık 48 bin kilogramıyla buradaki ekimleri gerçekleştirdik. Yüzde 50 hibeli tohumla bu sene daha da fazla üretim yapacağız. Şu anda tarlada verim güzel görünüyor. Çiftçilerimiz de memnun biz de memnunuz."

Aynı zamanda nohutta fatura desteği de yaptıklarını belirten Saklav, geçen yıl yaklaşık 500 üreticiye 3 milyon lira destek yaptıklarını, bu yıl bunu daha da arttıracaklarını, hedeflerinin çiftçileri doğdukları yerde doyurmak olduğunu ifade etti. Her geçen yıl nohut ekim alanının arttığına dikkati çeken Saklav, "Geçen seneye göre çiftçi sayımızda da bir artış var, yaklaşık 2 bin kişi. Bu sene de nohut alanında ve çiftçi sayımızda da artış olacak. Güzel olan bir nokta da verim de yüksek. Çiftçilerimiz üretecek biz de her zaman için destekleyeceğiz." diye konuştu.

- "Nadas alanlarını daralttık" Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Abdulkadir Güneş ise Bakanlığın "Ekilmedik, dikilmedik hiçbir arazi kalmasın" çağrısına katılarak üretime devam ettiklerini söyledi. Nadas alanlarının daraltılması amacıyla farklı alternatif ürünleri ektiklerini belirten Güneş, "Özellikle Kocasinan ilçesinde bunu gerçekleştirdik. Mesela Höbek Mahallemiz nohut ekiminin en çok yapıldığı yerlerden. Nadas alanlarını daralttık. Yüzde 50 hibeli nohut tohumun en çok verildiği yer buralar. Çünkü kim ekiyorsa bunu kim iyi üretiyorsa ona vermek lazım." değerlendirmesinde bulundu.