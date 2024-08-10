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        Talasgücü Belediyespor ligden çekildi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor'un maddi imkansızlıklar nedeniyle önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmeyeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:28
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        Talasgücü Belediyespor ligden çekildi
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talasgücü Belediyespor'un maddi imkansızlıklar nedeniyle önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmeyeceğini duyurdu.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, Talasgücü Belediyespor'un 5 yılda önemli başarılara imza attığını belirtti.

        Talasgücü Belediyespor olarak başarıları elde ederken karşılaşılan maddi ve manevi zorlukları kendi imkanlarıyla aştıklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki sezon için giderleri karşılama konusunda çaresiz kalmak, bizi yeni kararlar almaya mecbur kılmıştır. Bir profesyonel takımın futbolcu transferi ve maç başı giderleri haricinde sadece deplasman masrafları bile günümüz rakamlarıyla 20 milyon lira civarında bütçe gerektirmektedir. Belediyelerin bu rakamı kendi bütçesinden karşılaşması kanunen mümkün olmadığından gelinen noktada Talasgücü Belediyespor'un önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir. Bugüne kadar takımımıza fedakarane katkı sağlayan tüm kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetlerimize, belediyemizden bu işe destek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Talasgücü Belediyespor olarak bundan sonra, yaz kış 450 çocuğumuzla sürdürdüğümüz alt yaş kategorilerinde geleceğin futbolcularını yetiştirmeye ve Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz."

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