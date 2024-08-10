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        Kayseri'de görme engelliler trafik denetimine katıldı

        Kayseri'de trafik polisleri ile trafik denetimine katılan görme engelli vatandaşlar, beyaz bastona dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:37
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        Kayseri'de görme engelliler trafik denetimine katıldı
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        Kayseri'de trafik polisleri ile trafik denetimine katılan görme engelli vatandaşlar, beyaz bastona dikkat çekti.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Trafik Denetleme Şubesi ile Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'nda "Beyaz Bastonu Fark Et" etkinliği düzenledi.

        Görme engelli vatandaşların da katıldığı programda trafik polisleri tarafından durdurulan sürücüler bilgilendirildi, vatandaşlara konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

        Beyaz bastonların yaya yolunda geçiş üstünlüğü olduğunu belirten engelli vatandaşlar, sürücülerden bu kurala uymalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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