Yusuf Dikeç ile atıcılık sporuna ilgi artmaya başladı

MURAT ASİL - Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atıcılık sporu yapmak isteyenlere ilham kaynağı oldu.

Atış tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzı ve bu spora geç başlayıp 51 yaşında olimpiyat madalyası kazanması, atıcılık sporuna ilgiyi artırdı.

Bu başarının ardından Kayseri'de 10 yaşından 70 yaşına kadar vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ulaşıp bu sporu yapmak istediklerini iletiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü havalı silahlar antrenörü Mehmet Avcı, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok ilinde yapılan ancak pek tanınmayan atıcılık sporunun Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın olimpiyatta kazandığı madalyayla popüler hale geldiğini söyledi. Kayseri'de atıcılık sporunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 5 yıldır yapıldığını ve milli sporcular yetiştirdiklerini belirten Avcı, "Aslında bu spor yıllardır var. Kayseri'de müdürlüğümüz bünyesinde 5 yıldır yapıyoruz. Yusuf ağabey ve İlayda Tarhan'ın başarmış olduğu olimpiyat derecesinden sonra aşırı istek oluştu. Herkes bu sporun varlığını öğrendi." dedi.