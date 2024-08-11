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        Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açıldı

        Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", Erciyesevler Mahallesi'nde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:46
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        Kayseri'de "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açıldı
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        Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", Erciyesevler Mahallesi'nde açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan pazarın açılışına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz ekolojik pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu pazarı diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliği ürünlerin organik yetiştirilmesidir. Pazardaki 32 çiftçimizin her birinin sertifikalı olması önemli. Bu pazar köy, organik veya doğal pazar değildir. Sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler, burada satış yapabiliyor. Buraya genel ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek üretiliyor. Nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünlerini sattığı bir pazardır."

        KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek ise ürünlerin topraktan sofraya kadar denetimlerini sağladıklarını anlatarak, üretici ile tüketici arasında köprü oluşturduklarını ifade etti.

        Erciyesevler Mahallesi'nde açılan pazar kasım ayına kadar pazar günleri hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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