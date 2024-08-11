Büyükkılıç, gençlerle sabah yürüyüşü yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları'nca düzenlenen etkinlikte gençlerle Ali Dağı'nda sabah yürüyüşü yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları'nca düzenlenen etkinlikte gençlerle Ali Dağı'nda sabah yürüyüşü yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı 360 Kafe önünden başlayan yürüyüşe Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, teşkilat mensupları ve gençler katıldı.
Büyükkılıç, "Erciyes Dağı’nın eşsiz manzarası eşliğinde eşim Necmiye Hanım ile birlikte AK Parti Gençlik Kolları'mızdaki gençlerimizle Ali Dağı’nda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Gençlerimiz sayesinde güne bol oksijenli ve enerjik başladık." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.