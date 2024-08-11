Başkan Büyükkılıç, UZİMER'i ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaya alt ve üst geçitleri, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerinin takip edildiği Uzaktan İzleme Merkezi’ni (UZİMER) ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait 55 yürüyen merdiven ile 21 asansör ve 2 bariyer, kameralar ile tek merkezden 24 saat izlenebiliyor.

Büyükkılıç, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği halinde kurulan UZİMER'deki çalışmaları inceleyerek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu’ndan bilgi aldı.