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        Başkan Büyükkılıç, UZİMER'i ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaya alt ve üst geçitleri, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerinin takip edildiği Uzaktan İzleme Merkezi'ni (UZİMER) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:14
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        Başkan Büyükkılıç, UZİMER'i ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaya alt ve üst geçitleri, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerinin takip edildiği Uzaktan İzleme Merkezi’ni (UZİMER) ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine ait 55 yürüyen merdiven ile 21 asansör ve 2 bariyer, kameralar ile tek merkezden 24 saat izlenebiliyor.

        Büyükkılıç, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı bünyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği halinde kurulan UZİMER'deki çalışmaları inceleyerek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu’ndan bilgi aldı.

        Büyükkılıç, "Amacımız, vatandaşımıza verilen hizmetle ilgili bir aksama olduğunda müdahale etmek suretiyle vatandaşımıza kolaylık, konfor sağlamak. Çok şükür daha önceki dönemlerde şikayet oranı yüzde 75'lerdeyken şu anda yüzde 1'lere düştü." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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