Büyükşehir Belediyesi "e-38" ürünleri için yüzde 40 indirim kampanyası başlattı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetleri yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) çatısı altında hizmet veren e-ticaret sitesi "e-38", ağustos ayı sonuna kadar seçili ürünlerde yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetleri yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) çatısı altında hizmet veren e-ticaret sitesi "e-38", ağustos ayı sonuna kadar seçili ürünlerde yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK bünyesinde hizmet veren dijital platform, hem KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen eserleri beğeniye sunuyor hem de kendi imkanları ile ürettikleri ürünlerin satışını yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.
Farklı zamanlarda kampanyalar düzenleyen Büyükşehir'in dijital platformu "e-38", yeni kampanyayı duyurarak, ağustos ayı sonuna kadar ürünlerde yüzde 40 indirim fırsatı başlattı.
Ürünlerin beğeniye sunulduğu "e-38"in yüzde 40 indirim kampanyası kapsamında 95 ürün alıcısını bekliyor.
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