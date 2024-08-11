Büyükşehir Belediyesi "e-38" ürünleri için yüzde 40 indirim kampanyası başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim, kurs ve kültür sanat faaliyetleri yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) çatısı altında hizmet veren e-ticaret sitesi "e-38", ağustos ayı sonuna kadar seçili ürünlerde yüzde 40 indirim kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK bünyesinde hizmet veren dijital platform, hem KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen eserleri beğeniye sunuyor hem de kendi imkanları ile ürettikleri ürünlerin satışını yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.