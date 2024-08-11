Melikgazi Belediyesinin yaz sineması etkinlikleri sürüyor

Melikgazi Belediyesince gelenekselleşen yaz sineması etkinliğinde vatandaşlar bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz sineması programı Altınoluk Mahallesi Barış Pınarı etkinlik alanında düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, etkinliğin ağustos ayı boyunca her cumartesi farklı mahallelerde yapılacağını belirtti.

İnsan, gençlik ve aile odaklı projeler ürettiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"5 yılda ilçemize okullar, kütüphaneler, sosyal tesisler, sağlık ocakları, camiler, parklar, yeşil alanlar kazandırdık. Her bir projemizi hayata geçirirken rekor hizmetlere de imza attık. Tüm bunların yanı sıra Melikgazi Belediyesi olarak sosyal ve kültürel aktiviteleri de desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz, hemşehrilerimiz tarafından yoğun ilgi gören yaz sinemamız ağustos ayı boyunca devam edecek. 17 Ağustos'ta TOKİ Talu Camii etkinlik alanı, 24 Ağustos'ta Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı, 31 Ağustos'ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'nda izleyiciyle buluşacak olan yaz sinemalarımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir."