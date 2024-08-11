Başkan Özdoğan, "Üç Yanılgı Üç Öneri" konulu programa katıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen "Üç yanılgı Üç Öneri" konulu programa katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde Hacılar Müftülüğü tarafından düzenlenen “Üç Yanılgı Üç Öneri” konulu programa katılan Özdoğan, iyi insan yetiştirmek, iyi insan olmak ve ahlaklı bireyler yetiştirmek adına yaz Kur’an kurslarının düzenlendiğini ifade etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"İyi insan yetiştirmek, iyi insan olmak, ahlaklı insan olmak, Allah’ını bilen ve peygamberini tanıyan insanlar yetiştirmek adına bu kurslarımız devam ediyor. Biz de yerel yönetim olarak tüm imkanlarımızı sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz için seferber etmiş durumdayız. Bu güzel yaz günlerinde bilgisayar, telefon, tablet bağımlılığından kurtulmak için bu kurslarımızın çok faydalı olduğunu düşünüyoruz."

Melikgazi Müftüsü Emrah Kandemir ise "Bizler Müslümanlar olarak dünyayı imar etmeden manevi yönümüzü koruyacağımızı düşündük. Ancak, ne yazık ki bu yanılgımızı acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Kendi değerlerimize uygun sistemler üretmediğimizde biz istemesek de başkalarının ürettiği ürünlerle dizayn oluruz." ifadelerini kullandı.