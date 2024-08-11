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        Kayseri'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 11.08.2024 - 15:08
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        Kayseri'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Ümit B. idaresindeki 38 ACG 721 plakalı otomobil, Özvatan-Kayseri kara yolu Kermelik Mahallesi kavşağı yakınında, Erkan T'nin kullandığı V-580-PP Hollanda plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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