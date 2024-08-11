Kayseri'de otomobille minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ümit B. idaresindeki 38 ACG 721 plakalı otomobil, Özvatan-Kayseri kara yolu Kermelik Mahallesi kavşağı yakınında, Erkan T'nin kullandığı V-580-PP Hollanda plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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