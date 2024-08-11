Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda M.S idaresindeki 33 EBY 07 plakalı kamyonet, G.Ş'nin kullandığı 34 BJS 59 plakalı otomobil ve B.Y. yönetimindeki 38 ADK 909 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi.

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